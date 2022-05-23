В МВФ назвали текущее экономическое положение худшим со времен Второй мировой войны

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Текущая экономическая ситуация в мире является, возможно, наиболее тяжелой с середины XX века, следует из доклада Международного валютного фонда.

"Тогда как политики и ведущие предприниматели отправляются в Давос (на Всемирный экономический форум. – Прим. ред.), мировая экономика сталкивается, возможно, с серьезнейшим испытанием со времен Второй мировой войны", – говорится в документе.

В числе причин сложившейся ситуации специалисты выделяют пандемию коронавируса, кризис на Украине, а также угрозу изменения климата. В совокупности эти факторы привели к подорожанию продовольствия и энергоносителей, тяжелым бременем легли на домохозяйства, компании и страны c большими долгами. Последним двум теперь приходится менять глобальные цепочки поставок на фоне постоянных сбоев.

Чтобы решить проблему, в МВФ предлагают странам модернизировать трансграничные платежи, ослабить торговые ограничения – это позволит снизить цены на продукты, частично устранить дефицит товаров. Кроме того, в организации настаивают на пересмотре процедур и сроков для стран с высокой задолженностью.

Ранее помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что к концу текущего года мир ждет глобальный голод. При этом, по его словам, Россия начала готовиться к нему еще в конце 2021 года. Основной причиной, способной привести к нехватке продовольствия, чиновник назвал рост стоимости пшеницы на мировом рыке, который обусловлен безответственной монетарной политикой США.

