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Евросоюз все сильнее страдает от энергокризиса, предприятия и население охвачены паникой, пишет китайское издание Xinhua.
"Ситуация в Евросоюзе усложняется день за днем, и его ответные меры совсем не решают проблему и приносят выгоду только американскому правительству и энергетическим предприятиям", – говорится в публикации.
Авторы статьи отмечают, что ограничения против России стали тяжелым бременем для обычных европейцев, при этом Соединенные Штаты, как инициатор конфликта, наблюдают за всем "с противоположного берега" и получают свою выгоду.
В баварской компании по производству продукции из стекла Zwiesel Kristallglas рассказали изданию, что предприятие сильно зависит от импорта российского газа. В настоящее время затраты на электроэнергию выросли примерно в пять раз.
Ранее в Китае заявили, что антироссийские санкции и ситуация на Украине спровоцировали крупнейший со времен Второй мировой войны продовольственный кризис в Европе, где растут цены на продукты питания после остановки поставок пшеницы и кукурузы из России и Украины. Отмечалось, что европейцы начали переживать, что не смогут обеспечить себе трехразовое питание.
До этого экс-руководитель второй по величине торговой сети в Великобритании Sainsbury's Джастин Кинг заявил, что в Соединенном Королевстве заканчивается "золотой век" дешевой еды. По его словам, британские домохозяйства должны быть готовы к тому, что в долгосрочной перспективе счета за продукты станут более высокими.
Эксперты считают, что рекордная инфляция в Европе и США может растянуться на годы
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