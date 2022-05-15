Британцев предупредили об окончании "золотого века" дешевых продуктов питания

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Экс-руководитель второй по величине торговой сети в Великобритании Sainsbury's Джастин Кинг заявил, что в Соединенном Королевстве заканчивается "золотой век" дешевой еды.

По его словам, британские домохозяйства должны быть готовы к тому, что в долгосрочной перспективе счета за продукты станут более высокими.

"Пожалуй, золотая эра позади. <...> Я подозреваю, что расходы на еду в долгосрочной перспективе вырастут. В историческом плане это будет не очень много, но все же потребует корректировок семейного бюджета", – сказал он в интервью изданию The Guardian.

Кинг считает, что супермаркеты Великобритании, вероятнее всего, не смогут покрыть дополнительные расходы на закупку товаров. Таким образом, пояснил он, нагрузка от повышения цен упадет на потребителей.

Он добавил, что многие британские семьи будут испытывать нехватку средств на продукты, поэтому для бедствующих домохозяйств правительству страны придется вводить пособия.

Ранее сообщалось, что в Великобритании на фоне запрета на импорт российской древесины произошло резкое подорожание мебели. Совокупная стоимость в отдельных случаях увеличилась вдвое. Производители отмечают, что ситуацию усугубляет рост цен на энергию.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мировые цены на продовольствие растут из-за санкций, которые ввел Запад против России. Она отметила, что непонимание прямой причины роста стоимости продуктов является признаком глупости или намеренного введения общественности в заблуждение.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

