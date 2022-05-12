Продолжение санкционной политики Запада приведет к труднообратимым последствиям – Путин

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Владимир Путин заявил, что продолжение политики санкций западными странами приведет к труднообратимым последствиям для Евросоюза и его граждан.
"Очевидно, что в силу объективных экономических законов, продолжение санкционной одержимости, если позволено будет сказать, неминуемо приведет к сложнейшим, труднообратимым последствиям для Европейского союза, для его граждан, а также для беднейших государств мира, которые уже сталкиваются с рисками голода", – отметил он на совещании по экономическим вопросам.
По его словам, ответственность за это лежит на элитах стран Запада, которые ради сохранения своего глобального доминирования готовы жертвовать остальным миром.
Ранее Владимир Путин заявил, что санкции западных стран против России провоцируют глобальный кризис.
По его словам, это заметно по резкому росту инфляции в Европе. Президент добавил, что в некоторых странах она приблизилась к отметке 20% годовых.
Путин заявил, что санкции против РФ провоцируют глобальный экономический кризис
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