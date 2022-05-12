Подпавшие под санкции энергокомпании не будут участвовать в поставках газа РФ – Песков

Фото: depositphotos/63ru78

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подпавшие под российские санкции энергокомпании из США, Европы и Сингапура не смогут участвовать в поставках российского газа.

"Эти компании больше не могут участвовать в процессе, в процессе будут участвовать другие компании, по всей видимости. Но за деталями нужно обращаться в "Газпром", – отметил он.

Песков пояснил, что введенные Россией санкции являются блокирующими, в связи с чем с подпавшими под них компаниями не будет никаких взаимоотношений, "они просто запрещены".

Ранее правительство РФ утвердило перечень иностранных компаний, подпадающих под ответные российские санкции.

В список вошла 31 компания из США, Сингапура, а также Франции, Германии и других стран Евросоюза. В частности, ограничительные меры затронули бывшие дочерние предприятия "Газпрома", европейских газовых трейдеров и операторов топливных хранилищ: группу Gazprom Germania, польскую EuRoPol GAZ S.A, европейские Wingas, Wieh и Wiee.