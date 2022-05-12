20 европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для оплаты газа из РФ – СМИ

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Еще 10 компаний из Европы открыли счета в Газпромбанке для оплаты газа в рублях. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Теперь число компаний, согласившихся оплачивать российское голубое топливо в национальной валюте РФ, достигло 20. Еще 14 зарубежных предприятий, по имеющимся данным, запросили список документов, необходимых для открытия соответствующих счетов.

В конце марта Владимир Путин распорядился перевести платежи за поставки газа в недружественные страны в рубли в ответ на антироссийские санкции. Новая схема заработала с 1 апреля.

Некоторые страны от такого алгоритма отказались. В частности, рублевые счета не стали заводить компании Болгарии, Чехии, и Польши. Другие же, наоборот, с новыми условиями согласились. В их числе оказались Венгрия и еще девять других государств.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

