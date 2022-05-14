Захарова назвала причиной роста цен на продовольствие антироссийские санкции

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Цены на продовольствие растут из-за санкций, которые ввел Запад против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее обвинила Россию в грядущем продовольственном кризисе. По ее словам, на планете может наступить глобальный голод из-за ситуации на Украине, так как действия РФ приводят к прекращениям поставок.



Захарова отметила, что непонимание прямой причины роста цен является признаком "либо глупости, либо намеренного введения общественности в заблуждение".

Она подчеркнула, что развал государственности Украины также является делом рук Запада.

"К нему причастны, в том числе, предшественники госпожи Бербок, которые не просто вмешивались в ситуацию в этой стране, а моделировали внутреннюю и внешнюю политику Украины в ручном режиме", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее Бербок рассказала, что в портах Украины заблокировано порядка 25 миллионов тонн зерна. По словам Бербок, данная ситуация оказывает негативное влияние на многие страны, поскольку украинское зерно востребовано в Африке и на Ближнем Востоке.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

