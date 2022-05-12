В МИД ФРГ заявили, что в портах Украины блокировано 25 млн тонн зерна

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Порядка 25 миллионов тонн зерна заблокировано в портах Украины и не может быть вывезено из-за военных действий, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Об этом сообщает ТАСС.

"25 миллионов тонн зерна сейчас блокировано в украинских портах, в первую очередь, в Одессе", – сказала она перед встречей с главами МИД стран G7.

По словам Бербок, данная ситуация оказывает негативное влияние на многие страны, поскольку украинское зерно востребовано в Африке и на Ближнем Востоке.

"Кризис (на Украине. – Прим. ред.) превратился в глобальный кризис", – добавила министр.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия никак не способствовала проблемной ситуации с продовольствием в мире. По его словам, возникшие сложности стали следствием запретов и незаконных санкций со стороны стран Запада.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.