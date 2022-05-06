Песков прокомментировал заявления о вывозе РФ зерна с Украины

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Данные о вывозе РФ зерна с Украины являются ложными, а те, кто распространяет такую информацию, не удосужились ее даже проверить, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы не располагаем информацией. Похоже на фейк. Скорее, фейком и является. Я не знаю точно, кто это заявил в ООН, но очевидно, что они не удосужились проверить эту информацию", – отметил Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Украина поставляет Европе зерно в обмен на оружие. Так, по данным Минобороны РФ, украинские власти направили в Румынию 20 миллионов тонн зерновых, а также сельскохозяйственных животных, за это Киев получил оружие и боеприпасы.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

