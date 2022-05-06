У Кремля нет информации о каком-либо инциденте с кораблем РФ в Черном море – Песков

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать распространяемую в украинских СМИ информацию о якобы нанесенном в Черном море ударе по российскому кораблю, сообщает РИА Новости.

По его словам, в Кремле не располагают такой информацией.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

