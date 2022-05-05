США передали Украине разведданные, приведшие к гибели российских военных – СМИ

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США могли поставить Украине данные разведки, что привело к гибели российских офицеров. При этом Вашингтон якобы выступил против передачи Киеву данных о самых высокопоставленных членах военного руководства РФ, пишет газета New York Times.

Издание, не раскрывая источников, сообщает, что США тайно передают Украине данные о событиях на поле боя в режиме реального времени. Речь идет и о деталях перемещений военнослужащих РФ после объявления второй фазы российской спецоперации.

"Украинские официальные лица объединили эти данные с собственной разведывательной информацией, включая перехваченные сообщения, для проведения артиллерийских обстрелов и других атак, в результате которых были убиты российские офицеры", – говорится в материале.

При этом источники газеты не сообщили точное число погибших российских командиров. Также отмечается, что не все удары ВСУ по позициям войск РФ были нанесены при поддержке США.

Ранее сообщалось, что Госдеп США объявил награду до 10 миллионов долларов за информацию о шести предполагаемых сотрудниках российской разведки, которых американские власти подозревают в причастности к кибератаке в 2017 году с применением вируса NotPetya.

В Вашингтоне считают, что данные лица были участниками сговора, связанного с "подрывными действиями" якобы в целях получения Россией стратегической выгоды посредством незаконного доступа к компьютерам.

Также глава Военного комитета НАТО Роберт Бауэр заявил, что основополагающий акт Россия – НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности не сдержит блок от расширения военного присутствия в Восточной Европе. По его словам, наращивание военной силы на востоке Европы направлено на укрепление защиты Альянса.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

