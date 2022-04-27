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Госдеп пообещал 10 млн долларов за информацию о 6 предполагаемых "сотрудниках ГРУ"

за рубежом

Фото: depositphotos/teamtime

Госдеп США объявил награду до 10 миллионов долларов за информацию о шести предполагаемых сотрудниках российской разведки, которых американские власти подозревают в причастности к кибератаке в 2017 году с применение вируса NotPetya.

"RFJ ищет информацию о шести офицерах Главного разведывательного управления, касающуюся их роли в преступном сговоре, связанном с вредоносной деятельности в киберсфере", – приводит цитату из пресс-релиза Госдепа ТАСС.

В Вашингтоне считают, что данные лица были участниками сговора, связанного с "подрывными действиями" якобы в целях получения Россией стратегической выгоды посредством незаконного доступа к компьютерам.

В июне 2017 года вирус NotPetya атаковал десятки энергетических, телекоммуникационных и финансовых компаний и организаций в России и на Украине, а затем распространился по всему миру. Программа шифровала данные на компьютере, блокируя доступ. За возвращение устройств в нормальное состояние вирус требовал деньги.

После этого замглавы МИД Великобритании Тарик Ахмад распространил письмо, в котором обвинил в причастности к хакерским атакам Россию. В Кремле, в свою очередь, все эти обвинения отвергли.

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