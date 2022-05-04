ЦРУ распространило русскоязычные инструкции по установлению связи с разведкой США – СМИ

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Центральное разведывательное управление США распространяет в соцсетях инструкцию на русском языке о том, как связаться с американской разведкой. Об этом сообщает News.ru.
Первые публикации с инструкцией появились в сети 2 мая. Для связи с ЦРУ предлагается использовать VPN. Людей, готовых идти на сотрудничество с разведслужбой, просят сразу называть свое имя, страну проживания, а также характер информации, к которой они имеют доступ.
Как пишет издание, таким образом Вашингтон надеется расширить вербовку россиян на фоне ситуации на Украине. Также приводятся слова представителя ЦРУ, который отмечает, что граждане РФ действительно пытаются связаться с американской разведкой, а это безопаснее делать в Сети, нежели по линии посольства США в Москве.
Ранее Госдеп США объявил награду до 10 миллионов долларов за информацию о шести предполагаемых сотрудниках российской разведки. Американские власти подозревают их в причастности к кибератаке в 2017 году с применение вируса NotPetya, нацеленной на получение Россией стратегической выгоды.
ЦРУ опубликовало инструкции на русском языке для связи с разведкой США – СМИ
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