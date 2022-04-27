Спецслужбы Польши задержали граждан РФ и Белоруссии по обвинению в шпионаже – СМИ

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Спецслужбы Польши задержали в Белостоке граждан России и Белоруссии по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает Польское телевидение.

По данным телеканала, задержанные давно живут на польской территории. Отмечается, что они собирали информацию о военных частях и их расположении, оснащении, кадровом составе, а также о подразделениях союзников.

Пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын сообщал, что задержанные действовали в интересах российской разведки против Польши. Им предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что польская прокуратура предъявила гражданину России обвинение в шпионаже. Расследование проводил отдел по военным делам окружной прокуратуры в Гданьске. В ходе мероприятий сотрудники военной жандармерии задержали россиянина, который постоянно проживает в Польше.