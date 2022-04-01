Прокуратура Германии обвинила экс-офицера бундесвера в шпионаже в пользу РФ

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Федеральная прокуратура ФРГ предъявила обвинение офицеру бундесвера в запасе в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Прокуратура выдвинула обвинения в палате Высшем земельном суде в Дюссельдорфе обвинения против немецкого гражданина Ральфа Г. В отношении обвиняемого есть достаточные основания подозревать, что он работал на иностранную разведывательную службу против интересов Федеральной Республики Германия и против страны – члена НАТО", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что Ральф Г. ранее возглавлял окружной штаб связи Вооруженных сил ФРГ, а также, находясь в запасе, принимал участие в работе нескольких бизнес-ассоциаций. По данным ведомства, с октября 2014 года по март 2020 года он поддерживал контакт с российскими спецслужбами через посредников, передавая им публичную и непубличную информацию, которую получал благодаря статусу офицера-резервиста и связям в бизнес-сообществе.

Ранее власти ФРГ приняли решение выслать из страны сотрудника российского консульства в Мюнхене из-за подозрений в шпионаже. Уточняется, что дипломата задержали в рамках дела против некоего Ильнура Н., обвиняемого в передаче России секретных сведений о европейской космической программе. По данным немецких правоохранителей, сотрудник консульства являлся также и сотрудником Службы внешней разведки РФ.