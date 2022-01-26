Семью из шести россиян задержали в Германии при попытке нелегального въезда в страну

26 января, 19:34
Фото: AP Photo/Martin Meissner
Шестеро россиян задержаны в Германии при попытке нелегального въезда в страну. Об этом со ссылкой на пресс-службу полиции ФРГ сообщает РИА Новости.
Речь идет о семье с несовершеннолетними детьми.
"Около 04:30 утра экстренные службы проверили две машины, следующие из Польши. Помимо 24-летнего и 26-летнего водителей, в обеих машинах находились в общей сложности шесть граждан России. Это была семья с четырьмя детьми в возрасте от 1 года до 9 лет", – говорится в сообщении.
По данным полиции, россияне смогли предъявить лишь просроченные польские документы о разрешении на жительство. Водители оказались гражданами Украины. Они вернулись в Польшу. Въезд в Германию им теперь запрещен.
В отношении 40-летнего отца и 29-летней матери детей начато расследование по подозрению о несанкционированном въезде.
"После завершения обработки и получения заявления о предоставлении убежища экстренные службы передали семью из шести человек в пункт первичного приема (мигрантов) земли Бранденбург", – сообщили в пресс-службе.
В декабре 2021 года сотрудник погранслужбы США применил оружие, чтобы остановить два автомобиля с незадокументированными мигрантами. По предварительной информации, все 18 человек являлись гражданами России. В результате стрельбы никто не пострадал, при задержании два человека получили легкие травмы. Водителей задержанных машин арестовали, их обвинили в нелегальной миграции.
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