В США арестовали бывшего работника Пентагона, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

16 декабря, 23:58
Фото: AP/TASS/J. Scott Applewhite
В США арестовали бывшего контрактного работника Пентагона Джейн Мюррей Роу по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минюст страны.
При этом не уточняется, каким образом 63-летний Роу контактировал с Россией. Он попал в подставную операцию американских спецслужб и согласился сотрудничать с якобы агентом российских властей. Теперь мужчине грозит пожизненное заключение.
Роу около 40 лет работал на компании, контактировавшие с министерством обороны США. Также он имел допуск к совершенно секретной информации об аэрокосмических технологиях ВВС США.
Ранее в Польше задержали 66-летнего гражданина государства по подозрению в шпионаже в пользу России. Пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын уточнил, что подозреваемый не признал вину, он временно арестован на три месяца.
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