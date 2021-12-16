В США арестовали бывшего работника Пентагона, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

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В США арестовали бывшего контрактного работника Пентагона Джейн Мюррей Роу по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минюст страны.

При этом не уточняется, каким образом 63-летний Роу контактировал с Россией. Он попал в подставную операцию американских спецслужб и согласился сотрудничать с якобы агентом российских властей. Теперь мужчине грозит пожизненное заключение.

Роу около 40 лет работал на компании, контактировавшие с министерством обороны США. Также он имел допуск к совершенно секретной информации об аэрокосмических технологиях ВВС США.

Ранее в Польше задержали 66-летнего гражданина государства по подозрению в шпионаже в пользу России. Пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын уточнил, что подозреваемый не признал вину, он временно арестован на три месяца.

