Четверо россиян задержаны в Турции по обвинению в шпионаже – СМИ

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Шесть человек, четверо из которых россияне, задержаны в Стамбуле в рамках расследования о ведении незаконной разведывательной деятельности, сообщает газета Hurriyet.

По информации издания, задержанные якобы готовили совместную акцию против иностранцев в Турции и планировали приобрести для этих целей оружие.

"Имеются данные, что подозреваемые могут быть вовлечены в международную шпионскую деятельность", – говорится в сообщении.

В начале октября стало известно, что спецслужбы Турции задержали шесть человек по подозрению в шпионаже. При себе у них нашли паспорта РФ и оружие. По данным СМИ, злоумышленники якобы планировали нападения на иностранцев с целью получения секретной информации.

Комментируя эту информацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что если бы российские граждане были действительно задержаны в Турции, то Кремль получил бы соответствующую информацию по дипломатическим каналам.