Четверо россиян задержаны в Турции по обвинению в шпионаже – СМИ

20 октября, 23:45
Фото: depositphotos/Mehaniq
Шесть человек, четверо из которых россияне, задержаны в Стамбуле в рамках расследования о ведении незаконной разведывательной деятельности, сообщает газета Hurriyet.
По информации издания, задержанные якобы готовили совместную акцию против иностранцев в Турции и планировали приобрести для этих целей оружие.
"Имеются данные, что подозреваемые могут быть вовлечены в международную шпионскую деятельность", – говорится в сообщении.
В начале октября стало известно, что спецслужбы Турции задержали шесть человек по подозрению в шпионаже. При себе у них нашли паспорта РФ и оружие. По данным СМИ, злоумышленники якобы планировали нападения на иностранцев с целью получения секретной информации.
Комментируя эту информацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что если бы российские граждане были действительно задержаны в Турции, то Кремль получил бы соответствующую информацию по дипломатическим каналам.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: