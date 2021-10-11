В Италии россиянку арестовали за кибермошенничество

18:39
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Италии арестовали 40-летнюю россиянку за кибермошенничество. Данную информацию РИА Новости подтвердила генконсул РФ Мария Ведринская.
"Представители полиции подтвердили нам факт ареста россиянки и сообщили нам, что она отказалась от общения с какими-либо официальными представителями России", – заявила генконсул.
Ведринская отметила, что полицейские сообщили о российском гражданстве задержанной, но пока не предоставили копию ее паспорта.
Россиянку арестовали в Генуе. Женщину подозревают в принадлежности к транснациональной организации, которая занимается кибермошенничеством. Полицейские считают, что компания, к работе которой причастна россиянка, покупает дорогостоящие товары на различных порталах с помощью чужих кредитных карт и банковских счетов.
По данным следователей, россиянка получала товары, заказанные мошенниками, с помощью поддельных документов. Таким образом у нее появлялись новые смартфоны и другие электронные товары, которые после продавались через интернет. На полученные средства закупалась криптовалюта.
По информации итальянских СМИ, у женщины двое несовершеннолетних детей.
Ранее сообщалось о задержании шести человек в Турции. У подозреваемых в шпионаже нашли паспорта РФ. В российском МИД рассказали, что следят за ситуацией.
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