Задержанного в ФРГ по подозрению в шпионаже в пользу РФ британца арестовали

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Задержанного в Германии по подозрению в шпионаже в пользу РФ гражданина Великобритании арестовали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру ФРГ.

"Следственный судья Федерального верховного суда сегодня (11 августа – Прим. ред.) исполнил ордер на арест подданного Великобритании Дэвида С.", – говорится в сообщении.

В материале газеты Times со ссылкой на немецкого чиновника отмечается, что подозреваемый предстанет перед судом в ФРГ. Его не планируют экстрадировать на родину.

10 августа в Потсдаме при участии контртеррористического подразделения полиции Лондона, которое занимается расследованиями дел о шпионаже, задержали 57-летнего англичанина. Его подозревают в том, что с конца 2020 года он сотрудничал со спецслужбой РФ, работая в посольстве Великобритании в Берлине. Дом и рабочее место место мужчины обыскали.