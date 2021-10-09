МИД РФ следит за ситуацией с задержанием шести иностранцев с паспортами РФ в Турции

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Министерство иностранных дел России следит за ситуацией с задержанием шести человек с российскими паспортами в Турции. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на официального представителя ведомства Марию Захарову.

"Посольство и генеральные консульства направили соответствующие запросы турецкой стороне и находятся с ней в контакте", – заявила Захарова.

Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что спецслужбы Турции задержали шесть человек по подозрению в шпионаже. При себе у них нашли паспорта Российской Федерации. По информации телеканала, в ходе досмотра у задержанных также обнаружили оружие. CNN Turk утверждает, что злоумышленники планировали нападения на иностранцев с целью получения секретной информации.

Национальность задержанных иностранцев не уточнялась. Неизвестно также являются ли обнаруженные паспорта подлинными.

