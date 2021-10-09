В Турции по подозрению в шпионаже задержали шесть человек с паспортами РФ – СМИ

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Спецслужбы Турции задержали шесть человек по подозрению в шпионаже. При себе у них нашли паспорта Российской Федерации, сообщает телеканал CNN Turk.

Национальность задержанных не уточняется. Известно, что рейды проводились в Стамбуле и Анталье.

По информации телеканала, в ходе досмотра у задержанных также обнаружили оружие. CNN Turk утверждает, что злоумышленники планировали нападения на иностранцев с целью получения секретной информации. Всех задержанных обвиняют в "политическом и военном шпионаже".

Отмечается, что в данный момент неизвестно, являются ли документы, изъятые у злоумышленников, подлинными.

Ранее Городской суд в Праге принял решение взять под стражу гражданина РФ Александра Франчетти, задержанного в международном аэропорту чешской столицы по запросу Украины. По имеющимся данным, задержание гражданина РФ могло произойти в связи с его участием в событиях по воссоединению Крыма с Россией в 2014 году. Как сообщали некоторые СМИ, ордер на арест был выдан Украиной, где россиянину грозит уголовная ответственность.

