В Туле задержали гражданина Украины за сбор секретных данных об оружии

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ РФ задержали гражданина Украины, который собирал секретные сведения о новейших образцах оружия по заданию украинской разведки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"ФСБ в Туле задержан с поличным гражданин Украины, собиравший сведения, составляющие государственную тайну, в отношении новейших образцов вооружения и секретной технической документации к ним", – говорится в сообщении.

Согласно данным ФСБ, задержанный искал сотрудников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей.

Как уточняется, целью злоумышленника была вербовка граждан РФ и получение от них информации о перспективных разработках в области стрелкового вооружения. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".

12 августа сотрудники ФСБ задержали Александра Куранова. Сообщалось, что гендиректора и главного конструктора НИПГС подозревают в государственной измене. Отмечалось, что Куранов является доктором технических наук и профессором кафедры систем и технологий управления СПбПУ.

Сообщалось, что Куранова подозревают в передаче научных разработок представителям иностранных спецслужб. Сотрудники ФСБ перед задержанием ученого провели обыски по местам его жительства и пребывания в Санкт-Петербурге, после чего сопроводили в столицу.

