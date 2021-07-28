Суд в Ростове приговорил торговцев деталями к С-300 к крупным срокам за измену и шпионаж

10:29
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Суд в Ростове-на-Дону приговорил гражданина РФ Дениса Лобова к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы и гражданина Армении Арарата Хачатряна к 10 годам и 5 месяцам колонии по делу о контрабанде комплектующих для зенитных ракетных систем С-300 на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Ростовский областной суд вынес обвинительные приговоры гражданину РФ Денису Михайловичу Лобову и гражданину Республики Армения Арарату Рубиковичу Хачатряну <...>. За совершение преступлений, предусмотренных статьей 275 ("Государственная измена") и статьей 276 ("Шпионаж") УК РФ суд приговорил Лобова к лишению свободы на 9 лет и 6 месяцев, Хачатряна – на 10 лет и 5 месяцев соответственно", – рассказали в ведомстве.
Уточняется, что осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима.
Ранее Московский городской суд вынес приговор доценту кафедры Московского авиационного института Алексею Воробьеву, который обвиняется в государственной измене. Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Кроме того, доценту придется выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей.
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