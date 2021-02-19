Суд в Москве арестовал россиянина Воронина по подозрению в госизмене

20:16
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Лефортовский суд Москвы вынес решение об аресте россиянина Демури Воронина на два месяца по делу о госизмене. Об этом сообщает РИА Новости.
"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы в отношении Воронина Демури Ильича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 30 суток, то есть до 13 апреля 2021 года", – рассказала пресс-секретарь суда Дарья Розмахова.
Подробности материалов дела не разглашаются, так как они засекречены. Максимальное наказание за государственную измену – 20 лет лишения свободы.
Ранее супруги Константин Антонец и его жена Антонина Зимина были признаны виновными в совершении госизмены и получили 12,5 и 13 лет колонии. Отмечается, что муж и жена раскрыли информацию о сотруднике ФСБ латвийским спецслужбам во время свадьбы в 2015 году. Супруги не признали вину.
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