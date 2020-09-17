Суд оставил в СИЗО блогера по делу о получении доступа к гостайне

13:58
Фото: youtube.com/urbanturizm
Мосгорсуд признал законным арест блогера Андрея Пыжа по делу о доступе к государственной тайне. Об этом сообщает Агентство "Москва".
В суде апелляционной инстанции защитник Светлана Байтурина, которая представляет интересы блогера сейчас, сказала, что адвокат по назначению убедил Пыжа дать признательные показания.
Затем юрист Байтурина попросила суд перевести Пыжа под домашний арест. Так, сам обвиняемый на данный момент вину не признает, он подтвердил версию Байтуриной и просил суд изменить ему меру пресечения.
Представитель гособвинения просила оставить ходатайство защиты Пыжа без удовлетворения, а меру пресечения – без изменений.
Об аресте Пыжа сообщалось в начале августа этого года. С санкции суда блогеру избрали меру пресечения до 5 октября. Мужчине предъявили обвинение по статье Уголовного кодекса "Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, сопряженное с их распространением либо перемещением носителей таких сведений за пределы РФ".
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