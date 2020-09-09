Историк Андрей Жуков получил 12,5 года колонии за госизмену

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Московский городской суд приговорил историка Андрея Жукова к 12,5 года колонии за государственную измену. Процесс по делу проходил в закрытом режиме в связи с наличием в деле материалов с грифом "совершенно секретно".
Представители защиты Жукова, который является капитаном запаса Вооруженных сил РФ, обжалуют приговор, сообщил ТАСС один из адвокатов историка Иван Павлов.
Как говорится на сайте прокуратуры Москвы, Жуков с 2010 по 2012 год передавал "представителю иностранного государства сведений, составляющих государственную тайну".
Историк был задержан и арестован Лефортовским судом Москвы в июне 2018 года. В ходе обыска по месту проживания были изъяты флеш-накопители, жесткий диск и компьютер.
По данным ТАСС, вменяемые экс-офицеру обвинения относятся "к истории ВС РФ и к его активной деятельности в интернете". По словам коллег, Жуков являлся участником военно-исторических интернет-форумов.
В частности, военные историки отмечают, что в поле интересов Жукова входило формирование и переназначение советских и российских воинских частей, изменение их названий, а также их дислокация.
До задержания Жуков также занимался поиском участников Великой Отечественной войны, их родственников и воинских наград, о чем у него были изданы ранее книги.
В августе Мещанский суд Москвы арестовал блогера Андрея Пыжа по обвинению в незаконном получении доступа к государственной тайне. Он снимал репортажи на заброшенных объектах.
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