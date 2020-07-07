Суд отказал в просьбе об отстранении от защиты одного из адвокатов Сафронова

19:42
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Адвокат бывшего советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова не был отстранен от защиты, сообщает Агентство "Москва".
Ранее следователь Александр Чабан попросил суд отвести от защиты адвоката Дмитрия Катчева в связи с тем, что он был вызван на допрос в качестве свидетеля. В свою очередь, адвокат заявил, что его вызвали в таком качестве уже после того, как он заключил соглашение с Сафроновым.
Лефортовский суд постановил отказать в просьбе об отведении его от процесса. Уточняется, что доказательств об участии адвоката в качестве свидетеля не было предоставлено.
Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ РФ по подозрению в госизмене. По версии спецслужб, советник главы "Роскосмоса" передавал НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, безопасности и обороне России, которые составляли государственную тайну.
Возбуждено уголовное дело по факту госизмены. Сафронову грозит до 20 лет лишения свободы.
В госкорпорации отметили, что задержание Сафронова не связано с его деятельностью в "Роскосмосе". Журналистская работа также не причем, о чем рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В связи с этим ФСБ запросила арест Сафронова с последующей отправкой в СИЗО. Сам бывший советник главы "Роскосмоса" вину отрицает.
Рогозин заявил, что Сафронов не имел доступа к секретным данным "Роскомоса"
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