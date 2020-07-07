Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

13:00

Задержание Сафронова не связано с его журналистской деятельностью – Песков

происшествия власть

Фото: ФСБ РФ

Задержание советника главы "Роскосмоса" Сафронова не связано с его журналистской деятельностью, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналисткой деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов", – отметил Песков.

Он добавил, что Кремль ознакомлен с обвинением Сафронова в госизмене. Песков подчеркнул, что российские контрразведчики хорошо выполняют свою работу. Он заявил, что в Кремле знакомы с материалами, над которыми работал Сафронов.

"Он освещал работу правительства, работал и в президентском пуле. Мы знаем его материалы. К сожалению такие обвинения озвучены", – сообщил Песков.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что Сафронов был задержан по подозрению в госизмене. В корпорации уточнили, что это не связано с текущей работой Сафронова. Ему предъявили обвинение.

Задержание произвели сотрудники ФСБ РФ. В ведомстве его подозревают в работе на НАТО. По данным спецслужб, Сафронов передавал представителям альянса составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ.

Возбуждено уголовное дело по факту госизмены. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Задержан советник гендиректора "Роскосмоса"

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать