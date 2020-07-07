Задержание Сафронова не связано с его журналистской деятельностью – Песков

Фото: ФСБ РФ

Задержание советника главы "Роскосмоса" Сафронова не связано с его журналистской деятельностью, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналисткой деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов", – отметил Песков.

Он добавил, что Кремль ознакомлен с обвинением Сафронова в госизмене. Песков подчеркнул, что российские контрразведчики хорошо выполняют свою работу. Он заявил, что в Кремле знакомы с материалами, над которыми работал Сафронов.

"Он освещал работу правительства, работал и в президентском пуле. Мы знаем его материалы. К сожалению такие обвинения озвучены", – сообщил Песков.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что Сафронов был задержан по подозрению в госизмене. В корпорации уточнили, что это не связано с текущей работой Сафронова. Ему предъявили обвинение.

Задержание произвели сотрудники ФСБ РФ. В ведомстве его подозревают в работе на НАТО. По данным спецслужб, Сафронов передавал представителям альянса составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ.

Возбуждено уголовное дело по факту госизмены. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.