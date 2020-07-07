ФСБ опубликовала видео задержания советника главы "Роскосмоса" Сафронова

Видео: ФСБ РФ

ФСБ России опубликовала видео задержания советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.

Ранее в госкорпорации сообщили, что он был задержан по подозрению в госизмене. В "Роскосмосе" уточнили, что это не связано с текущей работой Сафронова. Ему предъявили обвинение.

Задержание произвели сотрудники ФСБ РФ. В ведомстве его подозревают в работе на НАТО. По данным спецслужб, Сафронов передавал представителям альянса составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ.

Возбуждено уголовное дело по факту госизмены. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.