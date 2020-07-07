Экс-главред "Коммерсанта" готов свидетельствовать в защиту Сафронова

18:29
Экс-главред "Коммерсанта" Сергей Яковлев рассказал Москве 24, что готов свидетельствовать в пользу задержанного советника гендиректора "Роскосмоса" по информационной политике Ивана Сафронова. Ранее бывший журналист работал в издательстве под руководством Яковлева.
"Не верю (в совершение Сафроновым госизмены. – Прим. ред.). Я знаю его как человека, который исключительно профессионален. А профессионализм, по моим представлениям, что-то гарантирует", – добавил Яковлев.
В свою очередь, нынешний главред "Коммерсанта" Владимир Желонкин в разговоре с Москвой 24 заявил, что готов помочь семье бывшего коллеги, если это потребуется.
"Если нужна будет помощь (семье Сафронова. – Прим. ред.), то, может быть, и будем (оказывать помощь. – Прим. ред.). Пока ко мне никто не обращался", – добавил он.
В настоящее время дело рассматривается на заседании в Лефортовском суде Москвы. Ранее пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко сообщила, что ФСБ России просит отправить в СИЗО Ивана Сафронова.
В "Роскосмосе" сообщили, что задержание Сафронова не связано с его работой в корпорации – до трудоустройства он работал в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что задержание также не связано с его журналистской деятельностью.
7 июля произошло задержание Ивана Сафронова сотрудниками ФСБ РФ. По данным спецслужб, он, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ.
Возбуждено уголовное дело по подозрению в госизмене. Задержанному может грозить до 20 лет лишения свободы. Сам Сафронов вины своей не признает.
Советник главы "Роскосмоса" Сафронов доставлен в Лефортовский суд
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