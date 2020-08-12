В Москве арестовали блогера по делу о получении доступа к гостайне

12:03
Фото: youtube.com/urbanturizm
Мещанский суд Москвы арестовал блогера Андрея Пыжа по обвинению в незаконном получении доступа к государственной тайне. Об этом ТАСС рассказали представители столичного суда.
"Мещанским судом Москвы в отношении Пыжа избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.
Видеоблогер снимал репортажи на заброшенных объектах. По словам друзей, он пропал 5 августа. При этом постановление о заключении Пыжа под стражу вынесли 6 августа.
Суд не уточнил, как долго блогер будет находиться под арестом. Его дело содержит гриф "секретно". Известно, что мужчине вменяется статья УК РФ "Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну".
Ранее следствие не установило заказчика преступления против Ивана Голунова. В июне 2019 года сотрудники полиции для незаконного привлечения журналиста к уголовной ответственности подложили наркотические средства в рюкзак журналиста и в его жилище.
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