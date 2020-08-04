СК опубликовал видео следственного эксперимента с женой рэпера Картрайта

Видео:СК РФ

Видео со следственного эксперимента с участием жены убитого рэпера Энди Картрайта Марины Кохал опубликовано на YouTube-канале Следственного комитета.

Как видно на кадрах, в квартиру, где были найдены останки артиста, привозят женщину в наручниках. Кохал рассказывает следователям о своих действия в день происшествия, указывая на диван в одной из комнат.

Расчлененное тело рэпера обнаружили в квартире в Санкт-Петербурге в четверг, 30 июля. По подозрению в причастности к убийству правоохранители задержали супругу музыканта. 3 августа петербургский суд арестовал Кохал.