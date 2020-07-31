Супругу рэпера Картрайта задержали по подозрению в его убийстве

13:39
Фото: соцсети
Супруга гражданина Украины, расчлененное тело которого нашли в Петербурге, задержана по подозрению в его убийстве. Продолжаются следственные действия в связи с убийством украинского андеграунд-рэпера Энди Картрайта.
"В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД по подозрению в совершении указанного преступления задержана супруга потерпевшего 1984 года рождения", – говорится на сайте СК РФ по региону.
Стало известно, что следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.
Фрагменты тела украинского андеграунд-рэп-исполнителя Энди Картрайта ранее нашли упакованными в пять пакетов. Супруга погибшего говорила, что мужчина скончался четыре дня назад от передозировки наркотиков и она сама расчленила тело. На месте происшествия следователи изъяли нож, разделочную доску и пластиковый таз.
Сейчас выясняются обстоятельства происшествия, следственные действия продолжаются.
В Петербурге нашли расчлененное тело украинского рэпера Картрайта
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: