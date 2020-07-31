Супругу рэпера Картрайта задержали по подозрению в его убийстве

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Супруга гражданина Украины, расчлененное тело которого нашли в Петербурге, задержана по подозрению в его убийстве. Продолжаются следственные действия в связи с убийством украинского андеграунд-рэпера Энди Картрайта.

"В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД по подозрению в совершении указанного преступления задержана супруга потерпевшего 1984 года рождения", – говорится на сайте СК РФ по региону.

Стало известно, что следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фрагменты тела украинского андеграунд-рэп-исполнителя Энди Картрайта ранее нашли упакованными в пять пакетов. Супруга погибшего говорила, что мужчина скончался четыре дня назад от передозировки наркотиков и она сама расчленила тело. На месте происшествия следователи изъяли нож, разделочную доску и пластиковый таз.

Сейчас выясняются обстоятельства происшествия, следственные действия продолжаются.