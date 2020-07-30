Знакомый рэпера Картрайта прокомментировал известие о его смерти

21:11
Фото: соцсети
Знакомый украинского рэпера Энди Картрайта Максим прокомментировал Москве 24 новость о его смерти.
Он рассказал, что не общался с музыкантом около трех лет.
"Исходя из того, каким был Саша раньше, могу сказать, что он очень плохо переносил действия наркотиков (на тот момент он изредка курил канабис) и ему зачастую было не совсем хорошо от действия конопли. Поэтому мне тяжело поверить, что он за эти несколько лет перешел на тяжелые наркотики, от которых может быть летальный исход. Но это лишь мои догадки", – поделился знакомый исполнителя.
Он выразил сожаление в связи с тем, что жизнь рэпера закончилась так рано и так ужасно.
Правоохранители нашли расчлененное тело рэпера Энди Картрайта в квартире в центре Санкт-Петербурга. Как сообщила супруга музыканта, он скончался четыре дня назад после употребления наркотиков.
Она заявила, что сама расчленила тело, чтобы скрыть причину смерти. На месте изъяли нож, разделочную доску и пластиковый таз. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.
В Петербурге нашли расчлененное тело украинского рэпера Картрайта
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