Дело об убийстве возбудили после обнаружения расчлененного тела рэпера

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Уголовное дело об убийстве возбудили после обнаружения расчлененного тела человека в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.

По данным местных СМИ, погибший – украинский андерграунд-рэп-исполнитель Энди Картрайт. О его смерти сообщила его жена.

Фрагменты тела были упакованы в пять пакетов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Супруга погибшего рассказала, что мужчина скончался четыре дня назад от передозировки наркотиков и она сама расчленила тело. На месте изъяли нож, разделочную доску и пластиковый таз.

Полицейские задержали жену погибшего. В настоящий момент выясняются обстоятельства происшествия, следственные действия продолжаются.