В Петербурге нашли расчлененное тело украинского рэпера Картрайта – СМИ

10:51
Фото: соцсети
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире в центре Санкт-Петербурга расчлененное тело. По предварительным данным, это украинский рэпер Энди Картрайт.
О предположительной смерти артиста Александра Юшко ТАСС рассказали в правоохранительных органах.
"Найдены останки мужчины. По предварительным данным, они принадлежат Юшко Александру Константиновичу. Останки находились в холодильнике в пакетах", – делится источник.
Кроме того, известно, что полицейские задержали женщину, которая могла быть сожительницей убитого мужчины. В настоящий момент выясняются обстоятельства происшествия, следственные действия продолжаются.
Ранее девушку нашли мертвой незадолго до свадьбы. Как рассказали в полиции, на месте происшествия находилась мать молодого человека, c которым встречалась погибшая.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: