В Петербурге нашли расчлененное тело украинского рэпера Картрайта – СМИ

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Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире в центре Санкт-Петербурга расчлененное тело. По предварительным данным, это украинский рэпер Энди Картрайт.

О предположительной смерти артиста Александра Юшко ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

"Найдены останки мужчины. По предварительным данным, они принадлежат Юшко Александру Константиновичу. Останки находились в холодильнике в пакетах", – делится источник.

Кроме того, известно, что полицейские задержали женщину, которая могла быть сожительницей убитого мужчины. В настоящий момент выясняются обстоятельства происшествия, следственные действия продолжаются.

Ранее девушку нашли мертвой незадолго до свадьбы. Как рассказали в полиции, на месте происшествия находилась мать молодого человека, c которым встречалась погибшая.