Суд арестовал супругу рэпера Картрайта, обвиняемую в его убийстве

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Суд в Петербурге арестовал супругу рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марину Кохал, обвиняемую в убийстве исполнителя, сообщает ТАСС.

Следствие настаивало на аресте, поскольку Кохал не имеет постоянной регистрации в Санкт-Петербурге, не работает, может оказать давление на свидетелей.

Расчлененное тело рэпера обнаружили в квартире в Санкт-Петербурге в четверг, 30 июля. По подозрению в причастности к убийству правоохранители задержали супругу музыканта.

1 августа стало известно, что суд продлил срок задержания женщины на 72 часа. Адвокат Ирина Скурту, представляющая интересы супруги рэпера Энди Картрайта Марину Кохал, рассказала, что ее подзащитная не признает вину.