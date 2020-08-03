Адвокат жены Энди Картрайта прокомментировала возможный мотив преступления

14:44
Фото: ТАСС/Валентин Егоршин
Адвокат Ирина Скурту, представляющая интересы супруги рэпера Энди Картрайта Марину Кохал, расскала, что ее подзащитная не признает вину. Об этом сообщает "Газета.ру".
По словам юриста, Кохал также отрицает, что ее муж планировал уйти из семьи к любовнице.
"Спрашивала ее. Она все отрицала. Сто любовников и сто двадцать любовниц не перевесят заключения эксперта. А его нет", – заявила адвокат.
На данный момент, как подчеркнула Скурту, точная причина смерти музыканта не установлена. Известно, что в его крови не нашли следов наркотиков.
Расчлененное тело рэпера Энди Картрайта было обнаружено в квартире в Санкт-Петербурге в четверг, 30 июля. По подозрению в причастности к убийству правоохранители задержали супругу музыканта Марина Кохал.
1 августа стало известно, что суд продлил срок задержания женщины на 72 часа.
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