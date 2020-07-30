В крови погибшего рэпера Картрайта не нашли наркотиков – СМИ

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Первичный анализ показал, что в организме погибшего украинского рэпера Энди Картрайта отсутствуют следы наркотиков, сообщает РЕН ТВ.

Телеканал отмечает, что следствие повторно проведет более тщательную экспертизу. В крови артиста был обнаружен алкоголь.

Сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире в центре Санкт-Петербурга расчлененное тело репера Энди Картрайта.

Как сообщила супруга исполнителя, он скончался четыре дня назад после употребления наркотиков. Она заявила, что сама расчленила тело, чтобы скрыть причину смерти. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

