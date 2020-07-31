Жене рэпера Картрайта предъявлено обвинение в его убийстве

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Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.

По данным СК, обвиняемая убила супруга во время конфликта, возникшего на фоне личной неприязни. Чтобы скрыть это, она расчленила тело мужа.

Фрагменты были упакованы в пять пакетов. Супруга погибшего говорила, что мужчина скончался четыре дня назад от передозировки наркотиков и она сама расчленила тело, чтобы якобы скрыть причину его смерти. На месте изъяты нож, разделочную доску и пластиковый таз. Следствие собирается ходатайствовать перед судом о заключении жены рэпера под стражу.

СМИ передавали, что первичный анализ выявил следы алкоголя в крови музыканта. При этом следов наркотиков в организме не нашли. Знакомый рэпера заявил, что ему тяжело поверить в употребление тяжелых наркотиков рэп-исполнителя, о которых мог бы быть летальный исход.