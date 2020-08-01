Суд Петербурга продлил срок задержания супруги рэпера Картрайта

13:58
Фото: телеграм-канал "На видео видно"
Суд продлил срок задержания супруги украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, обвиняемой в его убийстве, передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок задержания на 72 часа Марине Кохал", – говорится в сообщении.
Адвокаты заявили ходатайство о продлении срока задержания для сбора документов о личности обвиняемой. Следователь и прокурор не возражали.
Следствие объяснило, что Кохал необходимо отправить в СИЗО, поскольку ей вменяется особо тяжкое преступление особо тяжкое. Кроме того, у девушки нет постоянной регистрации в городе, она не работает. Кохал может оказать давление на свидетелей, добавил следователь.
По делу назначена экспертиза. Первичная причина смерти не установлена.
По данным СК, обвиняемая убила супруга во время конфликта, возникшего на фоне личной неприязни. Чтобы скрыть это, она расчленила тело мужа.
Фрагменты были упакованы в пять пакетов. Супруга музыканта говорила, что мужчина скончался от передозировки наркотиков и она сама расчленила тело, чтобы якобы скрыть причину его смерти. На месте изъяты нож, разделочная доска и пластиковый таз. Вину в преступлении жена рэп-исполнителя не признала.
Супругу рэпера Энди Картрайта подозревают в убийстве музыканта
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