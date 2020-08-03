Мосгорсуд оставил в СИЗО трех фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Жалобы на арест трех фигурантов дела о продаже детей от суррогатных матерей в Мосгорсуде отклонили, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

Решением суда Роман Емашев, Кирилл Анисимов и Тарас Ашитков останется в СИЗО до 14 сентября 2020 года.

Басманный районный суд Москвы арестовал Валентину Чернышову, Тараса Ашиткова, Юлиану Иванову, Лилию Панаиоти, Кирилла Анисимова и Романа Емашева по делу о торговле детьми от суррогатных матерей. Заседания по обжалованию ареста в отношении Чернышовой, Панаиоти и Ивановой будут рассмотрены судом 5 августа из-за невозможности установления видеосвязи с СИЗО.

Ранее в квартире в поселке Одинцовского городского округа было обнаружено тело новорожденного. Следователи установили, что мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни.