Следствие не установило заказчика преступления против Голунова – адвокат

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Следователи не установили заказчика по уголовному делу в отношении бывших полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщил адвокат основного обвиняемого Игоря Ляховца.

"По версии СК, оперативные сотрудники подбросили журналисту наркотики для повышения служебных показателей и получения благодарности и поощрения. Мы с такой позицией не согласны, считаем дело Ляховца и других фигурантов сфабрикованным", – цитирует ТАСС адвоката Алексея Коврижкина.

Ранее Басманный районный суд столицы вновь отправил в СИЗО бывших полицейских Акбара Сергалиева, Игоря Ляховца, Максима Уметбаева и Романа Феофанова, арестованных ранее по делу о превышении должностных полномочий.

В июне 2019 года сотрудники полиции для незаконного привлечения журналиста Ивана Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в рюкзак журналиста и в его жилище.