Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста фигурантам "дела Голунова"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста четырех экс-полицейских, проходивших по делу о задержании журналиста Ивана Голунова, сообщает Агентство "Москва".

Таким образом, Акбар Сергалиев, Игорь Ляховец, Максим Уметбаев и Роман Феофанов будут содержаться под стражей лишь до 1 августа. Материалы по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении Голунова будут отправлены в Басманный суд на новое рассмотрение.

При формировании данного решения Мосгорсуд принял во внимание то, что ни один из обвиняемых не присутствовал на избрании меры пресечения.

"Выслушав мнения сторон, суд решил отменить продление срока содержания под стражей Акбару Сергалиеву, Игорю Ляховцу, Максиму Уметбаеву и Роману Феофанову, отправив материалы по мере пресечения на новое рассмотрение в Басманный суд и оставив обвиняемых под стражей до 2 августа", – огласила решение судья.

30 января пятеро бывших полицейских, участвовавших в задержании Голунова, были арестованы. Их обвиняют в незаконном задержании журналиста, превышении полномочий и фальсификации доказательств.

Один из них, Денис Коновалов, был отправлен под домашний арест. Мера пресечения была смягчена в связи с тем, что он признал вину и дал показания.

Он сообщил, что подбросить наркотики Голунову приказал его начальник, а именно экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец.