Суд продлил арест экс-полицейским по делу Голунова до 7 июня

15:52
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Бывшие полицейские, которых подозревают в незаконном аресте журналиста Ивана Голунова летом 2019 года, останутся в СИЗО до 7 июня. Соответствующее решение принял Басманный суд столицы.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей в отношении Игоря Ляховца, Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Акбара Сергалиева на два месяца и 9 суток, то есть до 7 июня", – сообщили ТАСС в суде.
Бывшему полицейскому Денису Коновалову, который также является фигурантом дела, 19 марта суд продлил домашний арест. Коновалов признал вину и дал показания на других подозреваемых. Он рассказал следствию, что подбросить наркотики Голунову ему приказал начальник – экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец.
Журналиста Ивана Голунова задержали в центре Москвы 6 июня 2019 года. Полиция сообщила, что при досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом, а затем наркотики обнаружили у журналиста дома. Было возбуждено уголовное дело, и Голунова поместили под домашний арест.
Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. Через пять дней после задержания уголовное дело в отношении журналиста прекратили, все обвинения были сняты из-за недоказанности участия Голунова в совершении преступления.
Обвиняемый по делу Голунова экс-полицейский дал показания против своего начальника
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