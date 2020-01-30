Голунов прокомментировал возможный арест экс-полицейских УВД по ЗАО

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Журналист Иван Голунов надеется на справедливое наказание для экс-сотрудников полиции УВД по ЗАО, принимавших непосредственное участие в его задержании 6 июня. Об этом он рассказал Москве 24.

"Я бы хотел, чтобы дело дошло до суда, чтобы суд дал оценку действиям сотрудников полиции, действиям людей, которые инициировали эту ситуацию. Пока сложно давать какие-то прогнозы, нужно дождаться хотя бы меры пресечения. Насколько я знаю, у следствия есть материалы – посмотрим, какую оценку им даст суд", – заявил Голунов.

Кроме того, журналист надеется, что и непосредственный заказчик дела Голунова тоже будет вычислен. "Эта история явно не про то, что люди делали себе статистику преступлений, которые они раскрыли. История заказная, это ясно. Надеюсь, что заказчик тоже будет выявлен и суд даст оценку его действиям", – добавил Голунов.

Напомним: история корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова началась 6 июня. Журналиста задержали в центре Москвы. Полиция сообщила, что при досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом, а затем наркотики обнаружили у журналиста дома. Было возбуждено уголовное дело, и Голунова поместили под домашний арест.

Однако дело Голунова вызвало широкий общественный резонанс. И 11 июня преследование журналиста прекратили, а все обвинения сняли из-за отсутствия доказательств.

В то же время начались внутренние расследования по делу Ивана Голунова. Владимир Путин назвал ситуацию, случившуюся с журналистом, произволом и освободил от должностей двух генералов.

29 января в СК РФ были доставлены пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО, замешанных в деле Ивана Голунова. Они дали показания. СК просит Басманный суд столицы арестовать экс-полицейских.