Пятеро бывших сотрудников полиции доставлены в СК по делу Голунова

Фото: Агентство «Москва"/Александр Авилов

Пятерых бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО доставили в СК РФ по делу журналиста Ивана Голунова, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет. Сейчас их допрашивают.

Ранее Мосгорсуд отказался восстановить на службе уволенного из МВД из-за дела Голунова экс-полковника Андрея Щирова. Он возглавлял отдел по контролю за оборотом наркотиков в Западном округе Москвы. Также суд отклонил аналогичный иск другого полицейского Романа Феофанова.

Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. Полиция сообщила, что при досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом, а затем наркотики обнаружили у журналиста дома. Было возбуждено уголовное дело. Голунова поместили под домашний арест.

Дело Голунова вызвало широкий общественный резонанс. 11 июня преследование прекратили, а обвинения были сняты из-за недоказанности участия журналиста в совершении преступления.

После случившегося Владимир Путин освободил от должности двух генералов полиции. Президент на пресс-конференции по итогам саммита G20 назвал произволом ситуацию с делом Голунова. По его словам, инцидент необходимо расследовать, а затем принять соответствующие решения по этому вопросу.

