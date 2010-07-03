Путин назвал произволом ситуацию с делом Голунова

Фото: Агентство "Москва"

Владимир Путин назвал произволом ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова. Свое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам саммита G20, сообщает ТАСС

"Что касается ситуации с Голуновым, там не несправедливость, там произвол, – сказал российский лидер. По его словам, инцидент необходимо расследовать, а затем принять соответствующие решения по этому вопросу.

Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. Полиция сообщила, что при досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом, а затем наркотики обнаружили и у журналиста дома. Было возбуждено уголовное дело. Голунова поместили под домашний арест.

Дело Голунова вызвало широкий общественный резонанс. 11 июня преследование прекратили, а обвинения были сняты из-за недоказанности участия журналиста в совершении преступления.

Из МВД материалы расследования направили в СК, сотрудники которого оценят действия полицейских при задержании журналиста. После случившегося Владимир Путин освободил от должности двух генералов полиции.