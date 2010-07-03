Мэрия Москвы согласовала еще один митинг по Голунову

Столичная мэрия согласовала еще один митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова на 23 июня. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.
Организаторами числятся И. Ефремов, А. Овчаров, К. Ворович, Я. Конвай, от которых поступило уведомление в правительство Москвы. Цель акции – показать несогласие россиян с преследованием корреспондента интернет-издания "Медуза" и других журналистов.
Мероприятие будет длиться с 17:00 до 19:00. Общественный порядок и безопасность обеспечит ГУ МВД по городу. Планируется, что участие примут до 20 тысяч человек.
Еще один митинг согласован на 16 июня. Он пройдет с 13:00 до 15:00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова.
Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре. Полицейские нашли наркотики в рюкзаке, а позже и дома у журналиста. Было возбуждено уголовное дело. Корреспондента поместили под домашний арест.
Уголовное дело вызвало широкий общественный резонанс. 11 июня преследование прекратили, а обвинения сняли из-за недоказанности участия в совершении преступления.
Материалы расследования из МВД направили в СК для оценки действий полицейских при задержании журналиста. На время проверки их отстранили от службы. Владимир Путин освободил от должности двух генералов полиции после задержания Голунова.
Голунов имеет право на возмещение морального ущерба
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