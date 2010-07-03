Мэрия Москвы согласовала еще один митинг по Голунову

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Столичная мэрия согласовала еще один митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова на 23 июня. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.

Организаторами числятся И. Ефремов, А. Овчаров, К. Ворович, Я. Конвай, от которых поступило уведомление в правительство Москвы. Цель акции – показать несогласие россиян с преследованием корреспондента интернет-издания "Медуза" и других журналистов.

Мероприятие будет длиться с 17:00 до 19:00. Общественный порядок и безопасность обеспечит ГУ МВД по городу. Планируется, что участие примут до 20 тысяч человек.

Еще один митинг согласован на 16 июня. Он пройдет с 13:00 до 15:00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова.

Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре. Полицейские нашли наркотики в рюкзаке, а позже и дома у журналиста. Было возбуждено уголовное дело. Корреспондента поместили под домашний арест.

Уголовное дело вызвало широкий общественный резонанс. 11 июня преследование прекратили, а обвинения сняли из-за недоказанности участия в совершении преступления.

Материалы расследования из МВД направили в СК для оценки действий полицейских при задержании журналиста. На время проверки их отстранили от службы. Владимир Путин освободил от должности двух генералов полиции после задержания Голунова.